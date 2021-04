Saputo torna a Bologna ma nessun incontro con Mihajlovic. E giovedì sarà di nuovo in Canada

vedi letture

Rimane evidente il punto interrogativo legato al futuro del Bologna. Come riporta Tuttosport nonostante l'arrivo in Italia di Joey Saputo, patron italo-canadese dei felsinei, il tanto atteso confronto con Sinisa Mihajlovic per iniziare a lavorare alla squadra del domani, non è avvenuto. Saputo sarà al Dall'Ara per la gara contro il Torino domani e poi giovedì farà ritorno in Canada. Di novità, però, nemmeno l'ombra.