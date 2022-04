Sarri e la protesta dei tifosi: "Non giudico senza conoscere dettagli, ma non ci influenzerà"

La Curva Nord diserterà lo Stadio Olimpico in occasione della partita di domenica Lazio-Milan in segno di protesta contro il caro prezzi. All'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stata fatta una domanda anche su questo tema in conferenza stampa. Di seguito la sua risposta: “Non penso che la protesta influenzi la squadra, anche perché noi non conosciamo i dettagli, credo sia una cosa che venga da lontano e non posso giudicare. A noi interessa avere un sostegno nello stadio, come abbiamo sempre avuto. Sarebbe determinante, altrimenti la mancanza può farsi sentire”.