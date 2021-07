Sarri: "Il mio scudetto alla Juve dato per scontato. Poi ho visto festeggiare il quarto posto"

Maurizio Sarri torna a parlare, ai microfoni di Sportitalia. E torna sullo scudetto vinto con la Juventus. È stato sottovalutato? "Era dato per scontato. All'esterno, ma devo dire anche all'interno. Abbiamo vinto uno scudetto senza festeggiarlo, ognuno ha cenato per conto suo. Probabilmente l'anno giusto sarebbe stato questo, dopo un quarto posto e ho visto che hanno festeggiato, probabilmente ci sono le condizioni ideali".

Il quarto posto non andava festeggiato. O è stato poco festeggiato il suo scudetto?

"Credo sia stato poco festeggiato il mio. Una squadra che viene da 8 anni di scudetti può dare tutto per scontato, ma nel calcio non è mai così".