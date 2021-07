Sarri: "Pirlo alla Juve dopo di me? È l'effetto Guardiola che ha fatto tanti danni"

Andrea Pirlo dopo Maurizio Sarri, quest’ultimo se lo aspettava? "Non lo so - risponde a Sportitalia - questo è l'effetto Guardiola che ha fatto tanti danni alla fine. Si è presa un'eccezione come se fosse una regola e si corre il rischio di bruciare dei ragazzi che dopo qualche anno sarebbero grandi allenatori. Sulla scelta va chiesto ai dirigenti della Juventus, non a me. A volte si rischia di frenare carriere a ragazzi che potrebbero diventare molto bravi con un pizzico di esperienza in più".

