Sasa Lukic è pronto per il grande salto: da Mihajlovic a Nicola, ha conquistato tutti

Sasa Lukic inizia a immaginare di diventare un giocatore del Torino con Giampiero Ventura in panchina ma lo diventa a tutti gli effetti con Sinisa Mihajlovic. Il buongiorno si vede dal mattino: il tecnico, peraltro suo connazionale, lo lancia subito. Come ha sempre fatto, come sta facendo anche adesso alla guida del Bologna. Dopo quattordici partite, cerca spazio e tempo di gioco. Lo fa al Levante dove va in prestito ma dopo l'esperienza, il Torino lo richiama e con Walter Mazzarri impara a fare il play, la mezzala, il trequartista. Sale alla ribalta granata col gol alla Juventus e si prende poi anche gli elogi di Marco Giampaolo.

Ora, Davide Nicola. Che sin dal primo allenamento lo ha visto e considerato uno dei perni del suo progetto. Cinque partite ma la sensazione di essere uno dei cardini di questo Torino: quattro pareggi e la vittoria contro il Cagliari. Adesso il futuro? Per l'estate ha estimatori in Italia, ma per adesso le proposte più concrete arrivano dall'estero, da Tottenham e Crystal Palace. Lukic sarà uno dei giocatori che in estate lascerà i granata perché la valutazione cresce e perché, a ventiquattro anni, è pronto per il salto in avanti. Come lo era già ai tempi del Partizan, prima di avere una sorpresa in serbo chiamata Mihajlovic.