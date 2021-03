tmw Lukic gioiello in vetrina al Torino: lo vogliono Tottenham e Palace in Premier

Al momento del suo arrivo a Torino, Sasa Lukic ha impressionato Davide Nicola. Tra i giocatori che ha avuto modo di conoscere al suo approdo in granata, il centrocampista di Sabac, classe 1996, è quello che insieme a Wilfried Singo lo ha maggiormente colpito. Senso tattico e idee di gioco, tempi, regia, il centrocampista scuola Partizan Belgrado è una delle poche note liete nella difficile stagione del Toro. E se ne stanno accorgendo anche lontano dall'ombra della Mole.

London Calling Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com su Lukic, che a febbraio ha superato lo scoglio delle 100 presenze al Torino, ci sono il Tottenham e il Crystal Palace. Gli Spurs hanno dimostrato anche in occasione dell'ultima sessione di non guardare, tra necessità e virtù, solo ai nomi copertina. Hojbjerg è un esempio e su quella strada Lukic è un obiettivo caldo, ovvero il target perfetto di chi a detta del club di Levy è pronto per fare lo scalino. Il Crystal Palace, invece, già a gennaio avrebbe voluto portarlo a Londra: offerta che però non ha trovato gli incastri giusti coi granata, in estate è pronto un nuovo assalto. Il tutto mentre in Serie A non mancano i sondaggi anche se per adesso le inglesi sembrano avanti.