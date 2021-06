Sassuolo, 24-48 ore per la scelta: o Dionisi o Giampaolo, la telenovela sta per finire

Le prossime saranno ore decisive per la scelta del nuovo allenatore del Sassuolo. I neroverdi, dopo l'addio di Roberto De Zerbi, hanno scelto di andare avanti con calma, di non prendere decisione affrettate. La scelta era ricaduta su Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, che ha scelto di restare alla guida del club spezzino. Dopo la decisione del tecnico nato in Germania, il Sassuolo ha sfogliato la margherita: da Vincenzo Montella a Marco Giampaolo, passando per Alessio Dionisi, diverse le idee e diverse le suggestioni ma alla fine la lista ha messo di fronte proprio l'attuale allenatore dell'Empoli e l'ex allenatore del Torino.

Il Sassuolo ha avuto modo di incontrare i rappresentanti dei due allenatori. Sembrava vicina la scelta di Marco Giampaolo ma dopo l'incontro di ieri con il tecnico, le parti in causa hanno deciso di prendersi 24-48 ore di tempo prima di dare la risposta definitiva. E così, dopo nemmeno 24 ore, il Sassuolo ha rotto gli indugi ed è passato al contrattacco, rilanciando per Alessio Dionisi dell'Empoli. Aumentata l'offerta economica rispetto a quella della Sampdoria e intesa vicina anche con l'Empoli. Il tecnico ha un altro anno di contratto con i toscani ma il club del presidente Corsi ha apprezzato le mosse del Sassuolo e se proprio dovesse scegliere, probabilmente, almeno in questo momento, preferirebbe liberare l'allenatore per i neroverdi e non per i blucerchiati.

Non è stata presa una decisione definitiva. Può succedere ancora di tutto. Ma il Sassuolo ormai è orientato su questa linea: o Dionisi o Giampaolo. Nel giro di 48 ore dovrebbe arrivare l'atteso annuncio o comunque dovrebbero arrivare le chiusure con quello che diventerà l'erede di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo. Tante indiscrezioni ma la telenovela sta per finire.