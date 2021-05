Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel parte dalla panchina, Pessina dal 1'

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo nel match contro il Sassuolo: sarà una gara fondamentale anche per l'assegnazione dello scudetto, in caso di sconfitta o pareggio dei nerazzurri l'Inter sarà matematicamente campione d'Italia. I padroni di casa si schierano con il 4-2-3-1, a sorpresa fuori Djuricic e Ferrari, in attacco spazio a Berardi, Traoré e Boga con Defrel unica punta.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. Allenatore: Roberto De Zerbi

Gasperini lascia in panchina Muriel e si gioca la sfida con due trequartisti. Zapata sarà l'unica punta con Pessina e Malinovskyi a supporto. In mezzo al campo spazio a De Roon e Freuler con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.