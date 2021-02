Sassuolo, Caputo ancora in doppia cifra. Solo in tre hanno fatto meglio negli ultimi tre campionati

Con la rete di questa sera Francesco Caputo è andato in doppia cifra per il terzo campionato di Serie A di fila. In totale i gol del centravanti del Sassuolo in questi tre campionato (dal 2018/19 a oggi) sono 47 con solo tre giocatori che hanno saputo fare meglio di lui: Cristiano Ronaldo della Juve (58 gol), Ciro Immobile della Lazio (65) e Duvan Zapata dell’Atalanta (49).