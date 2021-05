Sassuolo, Caputo punta il Parma: "Ora sto bene, due chiari obiettivi: Europa ed Europeo"

vedi letture

Ciccio Caputo è l'arma in più del Sassuolo in questo finale di stagione: l'Europa e l'Europeo sono gli obiettivi per il bomber barese, che su Instagram ha aggiornato circa il proprio status fisico dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi due mesi. Contro la Juve non ha giocato, spera di poterlo fare col Parma: "Mi sento bene, la condizione è pienamente recuperata... ho due chiari obiettivi ...EUROPA ED EUROPEO... a testa alta...#nevergiveup".