Sassuolo, Carnevali: "Mai pensato a Pirlo. Locatelli? Parleremo con la Juve, non svendiamo"

vedi letture

Raggiunto da Radio24, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare dell’Europeo che vede protagonisti diversi neroverdi: “Se penso da dove abbiamo iniziato a Sassuolo 9 anni fa, un po' di risultati li stiamo ottenendo. Questi Europei ci stanno dando grandi soddisfazioni”.

La situazione di Locatelli.

“Con la Juve ottimo rapporto, ancora non siamo entrati nei dettagli per lasciar tranquillo Locatelli all'Europeo, non abbiamo neanche parlato coi procuratori. Intanto, normale che altre società si sono avvicinate. A oggi, la Juventus è stata l’unica italiana a farsi viva per Locatelli, non siamo ancora entrati nel merito delle cifre, settimana prossima entreremo nei dettagli. Questo fa parte di un momento in cui calcio italiano è in difficoltà, più rispetto ad altri paesi in Europa. Altre offerte dall'estero per Locatelli ci sono arrivate, ma il cammino è ancora lungo per questa trattativa. Non siamo una società che svende e manteniamo in ordine i nostri bilanci”.

La scelta di Dionisi.

“Con Dionisi teniamo la linea che avevamo già con De Zerbi, penso sia giusto dare la possibilità di potersi esprimere ad allenatori giovani, in un campionato come il nostro che è difficile. Ringrazio l'Empoli che si è comportata con Corsi da gran signore”.

Avete pensato a Pirlo?

“No, perché il nostro primo pensiero era Dionisi, ci avevamo già pensato prima”.

Il futuro di Berardi?

“È la nostra bandiera, ci lega un legame profondo con lui, sta facendo cose straordinarie, esalta i suoi valori e le decisioni prese negli anni quando ha rinunciato a grandi club, non erano scelte sbagliate. Speriamo di tenercelo, non è facile neanche con lui”.