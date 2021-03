Sassuolo, Carnevali: "Sfida fra due squadre che praticano un bel calcio, gara importante"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona: "Speriamo che sia una bella gara con due allenatori che stanno mostrando qualcosa di particolare e speciale. Con due squadre che giocano in modo diverso ma che stanno a loro modo praticando un bel calcio. Speriamo sia un bello spettacolo e credo ci siano tutte le possibilità affinché questo succeda".

Partita importante?

"Per entrambi è una partita importante perché chi vince può dare una svolta. Per noi come per loro può essere determinante".