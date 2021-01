Sassuolo, De Zerbi 'chiama' il club: "Mercato? Qualcosa in più, non tutti gli anni siamo quarti..."

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, si è soffermato anche sul tema mercato nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Valgono due concetti: se siamo tutti apposto non serve nulla, se vale la pena far qualcosa in più per la posizione che stiamo occupando, perché non credo che tutti gli anni il Sassuolo a Natale possa essere al quarto posto".

