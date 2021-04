Sassuolo, De Zerbi: "Futuro? Ho parlato con Carnevali, cercheremo la decisione giusta per tutti"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria con la Fiorentina, ha parlato anche del suo futuro: "Siamo partiti anche quest'anno per abbattere il muro, che però sono le prime sette, difficili da scavalcare. Non metto le mie ambizioni davanti a tutto, per me può essere stimolante pure ripartire con un progetto nuovo e puntare alla salvezza più in là del girone d'andata, ma serve capire se sono la persona giusta nel posto giusto dopo tre anni. Ne trovate pochissimi di allenatori nella stessa squadra di metà classifica per più di tre anni, e un motivo ci sarà. Con Carnevali abbiamo parlato, e non è un amministratore delegato ma un mio amico. Cercheremo la decisione giusta per tutti, me e il club".