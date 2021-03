Sassuolo, De Zerbi: "Non rischierò Berardi. Viene da un lungo infortunio: decido domani"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche degli infortunati: "Sono fermi Bourabia, Boga e Chiriches. Poi vediamo domani mattina chi è uscito malconcio dalla gara di mercoledì e se ci sarà qualche rischio non lo prenderò, quantomeno con Berardi che rientra da un infortunio abbastanza lungo, lo stesso Caputo e Defrel, Rogerio ha preso una botta, Muldur è uscito molto stanco dalla partita di mercoledì sera ma chi non ha giocato contro il Napoli è pronto per far bene domani".