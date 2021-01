Sassuolo, De Zerbi: "Possiamo ambire a traguardi importanti ma dobbiamo migliorare"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche degli obiettivi dei neroverdi: "Noi facciamo fatica a determinarlo prima. Dobbiamo giocare partita per partita, non abbiamo la forza per individuare un obiettivo. Non posso porre un obiettivo inferiore rispetto alle potenzialità delle squadra, poi ci sono delle condizioni per arrivarci che sono la condizione dei giocatori e le variabili del miglioramento perché se migliori puoi ambire a traguardi importanti".