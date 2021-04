Sassuolo, De Zerbi su Berardi: "Ce lo godiamo. È rimasto qui perché ama il calcio"

Nella sua intervista alla vigilia della gara contro il Milan, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di Domenico Berardi: "Ce lo godiamo, così come tanti suoi compagni. Onestamente con me in tre anni ha sbagliato pochissime partite, è sempre stato determinante, ma il bello di Berardi, ancor più l'aspetto calcistico, è l'aspetto di lui persona. Mi dispiace che in passato sia stato giudicato male caratterialmente, non è come è stato descritto. È un bravissimo ragazzo che vive per il calcio. Quando parlavo di questa cosa guardavo spesso lui perché mi sembrava molto interessato a quanto sta accadendo. Lui ama molto il calcio e nelle scelte che ha fatto in passato di rimanere a Sassuolo, penso che l'aspetto dell'attaccamento al calcio sia stato quello più importante che lo ha fatto poi rimanere qui perché qui può divertirsi e si è divertito".