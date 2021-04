Sassuolo, De Zerbi svela: "Sono malato di tattica. Ed entro anche nella campagna acquisti"

"Sono malato di tattica, entro nelle valutazioni degli acquisti e delle cessioni, come facevo anche nelle altre società, la cosa che non arriva subito, ancora prima, l'aspetto tattico, tecnico, la costruzione, è la passione che voglio che le mie squadre abbiano, che tutti abbiano nell'ambiente dove lavoro e col mio essere contagioso provo a trasferirlo a tutti giornalmente con il mio modo di fare". Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Nero&Verde del suo modo di intendere il calcio: "Questa è la qualità che non sempre esce perché i giocatori sanno che impiego tanto tempo nel modello di gioco nostro, nel chiedere dettagli, ma oltre all'aspetto calcistico c'è l'aspetto della passione. A me piace semplificare il calcio come lo giocano i bambini, come lo giocano quelli che pagano il campo dalle 6 alle 7 la sera perché senza quello si fa ancora più fatica a capire cosa chiedo sotto l'aspetto tattica, se capisci quello di me fai meno fatica".