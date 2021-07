Sassuolo, Dionisi: "Eredità di De Zerbi difficile da raccogliere, ma sarà molto stimolante"

Prime parole da tecnico del Sassuolo per il neo tecnico Alessio Dionisi, che ha parlato della sua scelta di sedere sulla panchina neroverde: "Sono qui perché il Sassuolo ha scelto me e per me è stato molto stimolante. Il Sassuolo è una società importante che sta dimostrando sul campo un'identità. Negli ultimi anni viene da un'identità ben precisa e credo sia la scelta giusta anche per me. So che l'eredità è difficile ma sarà molto stimolante".

Clicca qui per il live della conferenza stampa.