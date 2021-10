Sassuolo, Dionisi: "Orgoglioso della prestazione. L'episodio di Defrel ha condizionato la partita"

Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Inter:

Grande partita ma zero punti

"C'è rammarico per il risultato e arrabbiatura per gli episodi. Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto anche se dispiace non aver portato a casa punti"

L'episodio di Defrel?

"Dispiace. Non è la prima volta che ci capita. Sbagliamo noi e sbagliano anche gli arbitri. Quell'episodio però è costato tanto. Io penso che Defrel sarebbe potuto andare in porta ma ha trovato un ostacolo davanti che glielo ha impedito. Non mi piace parlare troppo degli episodi ma li devo analizzare. Non siamo stati poi bravi a chiuderla e loro l'hanno ribaltata".

Avete preparato benissimo la partita con un pressing molto alto e Defrel che ripartiva. Forse giocate il miglior calcio insieme a Napoli e Milan

"Oggi è un'occasione persa, concordo con voi. La prestazione è stata importante. Quando giochiamo così dobbiamo ottenere, è un peccato non portare punti in cascina. Poi è normale che i cambi dell'Inter portino qualità ma prima del pareggio abbiamo avuto tante occasioni".

Come va gestito Raspadori?

"Credo che voi sappiate come va gestito. Bisogna dare tempo a Giacomo. Avevo già in mente di metterlo dentro a partita in corso. Si sta gestendo bene, non possiamo caricarlo di troppe responsabilità. Lui è giovane, dobbiamo aiutarlo a crescere. Ha fatto bene e continuerà a fare bene. Lo stesso vale per Scamacca. Anche lui deve avere pazienza. Ha ancora bisogno di tempo".