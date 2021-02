Sassuolo, Djuricic twitta: "Dedizione e lavoro di squadra pagano sempre"

Successo esterno per il Sassuolo. La squadra di De Zerbi ha superato il Crotone per 2-1. Dopo il match dello "Scida", Filip Djuricic ha pubblicato su Twitter: "Dedizione e lavoro di squadra pagano sempre! Bella vittoria in trasferta".