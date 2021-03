Sassuolo, incontro De Zerbi-dirigenza per discutere del rinnovo

vedi letture

Roberto De Zerbi, in scadenza in estate, potrebbe rinnovare col Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, il tecnico avrebbe incontrato negli scorsi giorni la dirigenza neroverde in un primo approccio informale: l'attuale ciclo - si legge - si chiuderà a fine anno per sua stessa ammissione, ma questo punto il quotidiano si chiede se a iniziarne uno nuovo sarà De Zerbi o meno. Al momento la permanenza dell'allenatore obiettivo di Napoli e Fiorentina è altamente probabile. La deadline è fissata entro fine mese, dopodiché il Sassuolo si guarderà intorno, con Vincenzo Italiano come primo indiziato.