Sassuolo, sei gli alfieri neroverdi ad Euro 2020. Raspadori la sorpresa di Mancini

Sono sei i convocati del Sassuolo per il prossimo Europeo al via la prossima settimana. Protagonisti della prossima kermesse continentale per i neroverdi ci saranno nell’Italia di Roberto Mancini Manuel Locatelli, Domenico Berardi e Giacomo Raspadori selezionato all’ultimo minuto dopo l’eliminazione dell’Under21 dall’Europeo di categoria. Due, invece, i convocati per la Turchia: Mert Muldur e Kaan Ayhan. Fra i centrocampisti spicca infine la chiamata di Lukas Haraslin nelle fila della Slovacchia.