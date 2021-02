Sassuolo: senza Boga la grande chance per Traoré, il talento che piace alla Juve

Il Sassuolo dovrà rinunciare nelle prossime settimane a Jeremie Boga. L'esterno ivoriano classe '97 dopo la sua miglior stagione, la scorsa, condita da 13 gol, sta vivendo un'annata decisamente al di sotto delle aspettative. Dal Covid che lo ha tenuto lontano dai campi di allenamento e di gioco per poco più di 40 giorni, ai piccoli problemi fisici che hanno condizionato e stanno condizionando questo inizio di 2021, l'esterno ha realizzato solo 3 gol sin qui (2 gol contro Genoa e Cagliari nel nuovo anno) e proprio quando sembrava poter svoltare, è stato costretto a fermarsi. "Fermo Jeremie Boga per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra" scrive il Sassuolo sul suo sito web.

L'esterno d'attacco neroverde dovrà rimanere ai box per qualche settimana con De Zerbi che dovrà inventarsi delle alternative. La prima è senza dubbio Hamed Junior Traoré. L'ex Empoli sta vivendo un momento altamente positivo. Dopo un inizio di stagione altalenante, il classe 2000 ha trovato spazio e fiducia (1000 minuti complessivi, 2 gol e un assist), giocando da trequartista, esterno sinistro ed esterno destro. La sua duttilità potrebbe tornare molto utile al tecnico neroverde nelle prossime settimane senza Boga. Lui ma anche Haraslin potrebbero alternarsi sulla sinistra con il giovane ivoriano pronto a sfruttare questo momento per svoltare del tutto.

Traoré è in crescita, De Zerbi negli ultimi mesi ha trovato la chiave di volta per far rendere al massimo il trequartista ivoriano. Gli manca un po' di cattiveria sotto porta, deve incidere di più nelle zone chiave e nei momenti chiave, ma è talentuoso ed è un classe 2000 con quasi 100 presenze in carriera in B ma soprattutto in A. La Juventus gli ha messo gli occhi addosso e può acquistarlo dal Sassuolo a un prezzo già stabilito un anno e mezzo fa, al momento del passaggio dall'Empoli ai neroverdi (è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto biennale che scatterà alla fine di quest'annata per circa 14-15 milioni). La Juve può acquistarlo e lo sta seguendo ma il giovane ivoriano dovrà mettersi in mostra in neroverde, provando a diventare un titolare inamovibile del Sassuolo. Ora la palla passa a Traoré.