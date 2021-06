Sassuolo, si tratta con l'Empoli per liberare Dionisi: si parla di tre contropartite tecniche

Si continua a lavorare sull’asse Empoli-Sassuolo per il passaggio sulla panchina dei neroverdi di Alessio Dionisi. Stando a quanto riportato da La Nazione la società emiliana sta lavorando a delle possibili contropartite tecniche. Sul piatto uno tra Davide Frattesi, Claude Adjapong e Luca Mazzitelli per il quale però si sta trattando anche con il Pisa per la sua permanenza in Toscana dopo la scorsa stagione vissuta in prestito in nerazzurro.