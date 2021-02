Sassuolo-Spezia 1-1. Caputo porta avanti gli emiliani. Erlic pareggia con una zuccata

Sassuolo-Spezia 1-1

Marcatori: 25’ Caputo, 39’ Erlic

Non ci sono mezze misure per Sassuolo e Spezia nello scontro del Mapei Stadium. L’idea per entrambe può essere solo e soltanto una: tornare alla vittoria. Gli emiliani non centrano i tre punti in campionato dallo scorso 6 gennaio contro il Genoa, mentre gli Aquilotti dall’11 dello stesso mese contro l’altra squadra di Genova, la Sampdoria. Da quel punto per entrambe solo pareggi e sconfitte.

Per questo motivo sia Roberto De Zerbi che Vincenzo Italiano hanno puntato su uno schieramento prettamente offensivo. Il primo mettendo Traoré, Djuricic e Boga dietro a Caputo, mentre il secondo con un tridente leggero composto da Verde, Agudelo come falso nueve e Gyasi.

Caputo apre, Erlic pareggia - Su queste basi la gara inizia con ambo le squadre attente a sfruttare le corsie esterne per sorprendere l’avversario. Non è un caso, dunque, che le prime sortite offensive arrivino sugli sviluppi di due calci d’angolo. Sia Sassuolo che Spezia tengono le difese molto alte e per il primo terzo di frazione sono tre gli offside sanzionati. Sono i liguri, in particolare, a tenere l’ultima linea ad un passo dal cerchio di centrocampo, mentre i neroverdi provano di ovviare a questa proposta tattica con i lanci lunghi dalla retroguardia a favore dei veloci attaccanti scelti da De Zerbi.

Al 16’ è lo Spezia ad avere la prima occasione. Punizione di Ricci dalla trequarti. Niente crosso ma palla bassa per l’inserimento di Verde che calcia in porta trovando la risposta di Consigli in angolo con l’aiuto della traversa. Sulla successiva battuta del piazzato Maggiore, dopo una deviazione ha il pallone per il vantaggio, respinto sulla linea da Traorè.

E’ uno Spezia molto aggressivo, che toglie il fiato ai padroni di casa pressando i neroverdi letteralmente fin dall’area di rigore. Un atteggiamento che però lascia sguarnita praticamente tutta la metà campo difensiva dei liguri e al 25’ è Francesco Caputo ad approfittarne. Spezia altissimo in pressione, palla persa, con la giocata di prima di Locatelli per Traorè che lancia l’ex Empoli in campo aperto per andare in gol.

Al 33’ nuova sortita offensiva dello Spezia che dopo un’azione prolungata arriva al tiro con Maggiore che calcia di potenza ma senza precisione da dentro l’area di rigore. Due minuti dopo tegola per il Sassuolo: su una ripartenza dei neroverdi Boga si accascia al suolo senza alcun tipo di contatto. Problema al flessore e sostituzione inevitabile. Al 39’ pareggio dello Spezia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E’ Erlic a svettare anticipando sia Rogerio che Obiang. Due minuti dopo arriverebbe il gol di Djuricic su delizioso assist di Traoré annullato, però, dal VAR per fuorigioco. Al 44’ è lo stesso Traoré a decidere di tentare il gol su servizio dalla destra. L’ex Empoli calcia di destro di prima intenzione trovando un’ottima deviazione in angolo di Provedel. Dopo qualche altro minuti di gioco spezzettato la prima frazione termina con l'arbitro Sacchi che manda tutti negli spogliatoi.