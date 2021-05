Sassuolo, un ko non cancella nulla. Europa ancora vicina: ecco la tabella

Il Sassuolo ha perso con la Juventus. I neroverdi erano e restano tra le squadre più in forma del nostro campionato. Prima del ko con i bianconeri erano arrivate 5 vittorie (con vittime illustri come ad esempio il Milan secondo in classifica) e un pareggio contro l'Atalanta. Con la Juve è arrivata l'ennesima grande prova che lascia però l'amaro in bocca. Il Sassuolo ha giocato meglio dei bianconeri, ha avuto le occasioni migliori fino al 3-1 di Dybala (dal calcio di rigore di Berardi, alle chance di Traore e Obiang nel primo tempo fino al salvataggio di Alex Sandro sull'1-2, pochi istanti prima del gol della Joya) e può solo rimproverarsi una cosa: la scarsa precisione in zona gol nella terzultima partita di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sasol, ormai prossimo all'avventura sulla panchina dello Shakhtar.

I neroverdi si godono la crescita costante di Giacomo Raspadori che sogna un posto nei 26 di Roberto Mancini (lui e Scamacca, altro giovane di proprietà del Sassuolo i possibili outsider) e recriminano per le tante occasioni sprecate. Ma un ko, quello con la Juve, che non cancella nulla. Resta il tabù bianconero (una sola vittoria in 16 precedenti) ma resta anche la grande prova e la consapevolezza di essere una realtà del campionato. Con l'Europa ancora a portata di mano. Fare i calcoli a due giornate dalla fine è semplice. Il Sassuolo deve battere il Parma, già retrocesso, nel prossimo turno e sperare che la Roma perda nel derby contro la Lazio. I biancocelesti giocheranno poi con il Torino nel recupero e i neroverdi devono sperare in una non vittoria laziale, per non alimentare le già residue speranze di una qualificazione alla Champions perché all'ultima giornata c'è Sassuolo-Lazio, con la squadra di De Zerbi che, vincendo (se tutto quello appena raccontato si verificasse), avrebbe poi la garanzia del settimo posto e dell'accesso alla Conference League, indipendentemente dal risultato della Roma, impegnata con lo Spezia che potrebbe essere già salvo ma che potrebbe aver bisogno di punti salvezza. Questa la tabella e le speranze europee del Sassuolo, prima del saluto a Roberto De Zerbi dopo 3 anni splendidi. Comunque vada.