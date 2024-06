Scadenze, Nico Gonzalez, Terracciano. Fiorentina, Palladino parla anche di mercato

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche di tanti temi di mercato, pur non entrando nello specifico delle varie trattative:

State vendendo Terracciano?

"Ho parlato con lui e gli altri portieri, ho avuto un confronto. Sappiamo di avere dei grandi portieri. Credo Terracciano abbia fatto nella scorsa stagione la migliore della sua carriera, puntiamo forte su di lui. Poi ci può sempre essere un'evoluzione nel mercato ma sono molto felice dei portieri".

Parlando con Bonaventura, Castrovilli e Duncan (tutti in scadenza, ndr) è emerso qualcosa?

"Sì, da qui al 30 giugno ci sono valutazioni che stiamo facendo. Poi saprete le decisioni che avremo preso assieme alla società, sempre per il bene della Fiorentina"

Per Nico Gonzalez che percorso ha in mente?

"Nico lo conosco bene, quando ci giocavo contro era difficile fermarlo. Per me è un top player, un giocatore fantastico che là davanti determina, uno di quelli che è bene avere. Il ragazzo mi piace, è vero e non vedo l'ora di allenarlo. Devo metterlo in condizione di farlo meglio possibile, la sua posizione è da trequartista di destra a piede invertito ma può giocare anche sottopunta o sull'altro lato: è intelligente, può fare ogni zona di campo".

Ha messo paletti su cessioni da non fare?

"Non metto paletti, la rosa ha un'ossatura forte e solida, al suo interno un grande gruppo. Parlando coi ragazzi cerco di capire anche le problematiche e i valori aggiunti: ho percepito unione all'interno, dobbiamo mantenerla".