A Manchester pronta l'asta per Tonali: può arrivare a 100 milioni, Juventus tagliata fuori

Il futuro di Sandro Tonali potrebbe essere lontano dal Newcastle ma non dalla Premier League. Lo ha detto il noto giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto all'interno del canale YouTube del collega Fabrizio Romano.

Secondo quanto riferito da Moretto, infatti, il nome del centrocampista azzurro è tra i più ambiti tra i club inglesi, con le due squadre di Manchester pronte a darsi battaglia a suon di milioni per riuscire ad accaparrarselo. Al momento lo United sembra leggermente avanti, ma anche il City è in corsa, e alla fine il costo dell'ex Milan potrebbe addirittura arrivare intorno ai 100 milioni.

Un prezzo che, chiaramente, taglierebbe fuori dalla corsa la Juventus, che da tempo sogna di riportare Tonali in Italia pur disponendo di un budget molto al di sotto dei fondi pressoché illimitati che hanno le squadre oltremanica.