Scudetto all'Inter nel derby col Milan? I calcoli per la seconda stella nerazzurra

Il conto alla rovescia dell'Inter è iniziato. Lo Scudetto è oramai poco più che una formalità ed il sogno nemmeno troppo celato di buona parte dei nerazzurri è quello di vincerlo nel derby contro il Milan del 22 aprile. Dall'alto del suo vantaggio di 14 punti l'Inter è tranquilla e serena oramai, ben consapevole che a prescindere dai risultati della prossima giornata la seconda stella dovrà aspettare almeno fino alla gara contro i cugini a San Siro.

La prossima giornata infatti vedrà la squadra di Simone Inzaghi impegnata col Cagliari in casa, mentre il Milan sarà ospite del Sassuolo. Nessuna combinazione può dare la matematica certezza del trionfo ai nerazzurri, che però potranno appunto lavorare per vincere nella successiva sfida contro il Milan.

L'Inter potrà dunque esultare a San Siro contro i rossoneri se uscirà dal prossimo turno con lo stesso risultato del Milan, per poi batterlo nel derby. Insomma, tradotto significa 6 punti nelle prossime due sfide. A quel punto sì che potrebbe aprtire la festa nerazzurra. Nel caso in cui nel prossimo turno il vantaggio di Lautaro e compagni dovesse però aumentare, magari con un successo sul Cagliari e una non vittoria del Milan a Sassuolo, ecco che potrebbe bastare anche un pareggio nel derby. Se l'Inter non batterà il Cagliari ed il Milan uscirà dal Mapei coi 3 punti, invece, il derby perderebbe significato e Inzaghi dovrebbe rimandare i festeggiamenti alla successiva parttia col Torino.