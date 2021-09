Seedorf: "Milan in buone mani con Maldini. Ibra e Giroud? A 34 anni avevo dati migliori che a 26"

"Se il Milan avesse fatto scelte diverse, ma gari non sarebbe stato sette anni senza Europa". Parola di Clarence Seedorf, grande ex rossonero raggiunto dal Corriere dello Sport: "Con Maldini ora è in buone mani, sta costruendo qualcosa di solido. Ibra e Giroud? Non ho mai pensato che l'età fosse un problema, io quando giocavo avevo dati migliori a 34 anni piuttosto che a 26".