"Segnare in Champions un sogno". Rivedi le parole di Bellingham dopo il ko del Borussia

vedi letture

Nel post partita di Borussia Dortmund-Manchester City 1-2, che ha decretato il passaggio delle squadra di Guardiola in semifinale di Champions, ha parlato Jude Bellingham ai microfoni di Sky: “Il primo gol in Champions lo sognavo da quando ero bambino, ho sempre sognato di giocare e segnare in Champions League. Avrei voluto la mia famiglia qui mio fratello, ma non era possibile. Non bisogna mai essere soddisfatti per una partita che poi perdi. È bello ottenere il record del gol inglese più giovane, alcuni dei miei eroi sono inglesi come Gerrard e Rooney, entrare nella lista degli inglesi in gol in Champions e batterli in cima a quella lista è surreale per me”.

Rivedi il video con le parole di Bellingham!