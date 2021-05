Semplici: "Fiorentina? Il viola è il mio colore, ma ora è il Cagliari la squadra del mio cuore"

L'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa, parla così della sfida con la Fiorentina: “I conti li faremo soltanto alla fine, per ora penso solo ai 95 minuti di domani contro la Fiorentina. Io sono fiorentino, quelli viola sono i miei colori ma sono un professionista: sono venuto qui a Cagliari per offrire rispetto e passione. In questo momento il Cagliari è la mia squadra del cuore”.

