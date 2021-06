Sergio Ramos lascia il Real dopo 16 anni: quattro opzioni per il suo futuro, As esclude la Juve

vedi letture

Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United e Siviglia. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il futuro di Sergio Ramos sarà in una di queste quattro squadre. Dopo ben 16 anni al Real Madrid, l'ormai ex capitano merengue saluterà il mondo madridista oggi alle ore 12.30 in conferenza stampa. Poi, la scelta del suo nuovo club per l'ultima grande avventura della sua carriera a 35 anni suonati.

Ricordiamo che Ramos nei mesi scorsi era stato accostato con forza anche alla Juventus.