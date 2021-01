Serie A, la classifica aggiornata: il Milan si porta momentaneamente a +5 sull'Inter

vedi letture

Successo sofferto e importantissimo, per il Milan di Stefano Pioli contro il Bologna nella sfida delle 15. 1-2 il risultato in favore dei rossoneri, con reti di Rebic (su respinta del calcio di rigore sbagliato da Ibrahimovic) e Kessie (su rigore) per il Milan e dell'ex Andrea Poli per i padroni di casa. Con i 3 punti i rossoneri allungano in vetta e salgono a quota 46, a +5 dall'Inter impegnata stasera contro il Benevento. Il Bologna resta invece fermo a 20 punti, a +6 dal terzultimo posto occupato dal Cagliari.

Questa la classifica aggiornata alla 20^ giornata

Milan 46

Inter 41*

Roma 37*

Juventus 36**

Atalanta 36*

Napoli 34**

Lazio 34*

Verona 30*

Sassuolo 30*

Sampdoria 26*

Benevento 22*

Fiorentina 22

Bologna 20

Udinese 18*

Spezia 18*

Genoa 18*

Torino 15

Cagliari 14*

Parma 13*

Crotone 12*

* una partita in meno

** due partite in meno