Serie A, la classifica aggiornata: occasione persa per il Milan, per la Champions resta tutto aperto

Occasione persa per il Milan che non va oltre lo 0-0 in casa contro un Cagliari già salvo e dovrà dunque aspettare l'ultima giornata per sapere se potrà giocare la prossima Champions League. I rossoneri vincendo sarebbero stati matematicamente qualificati, invece agganciano il Napoli al terzo posto e lasciano ancora il discorso aperto.

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Napoli 76

Milan 76

Juventus 75

Lazio 67*

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 43*

Bologna 40*

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 36

Torino 35*

Benevento 32

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una partita in meno