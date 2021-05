Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo di nuovo a -2 dalla Roma, Parma ultimo

Con i tre punti ottenuti nel derby emiliano vinto in casa del Parma, il Sassuolo si porta a 59 punti in classifica, consolidando il proprio 8° posto e riportandosi a -2 dalla Roma, rendendo così necessari gli ultimi 90 minuti del campionato per assegnare il posto spettante all'Italia per la prossima (nonché prima) Conference League. Ancora sconfitta (è l'ottava volta di fila) la squadra ducale, che rischia di concludere il campionato all'ultimo posto.

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Napoli 76

Milan 75*

Juventus 75

Lazio 67*

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 43*

Bologna 40*

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 36*

Torino 35*

Benevento 32

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una partita in meno