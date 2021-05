Serie A, oggi riunione informale tra i 20 club: sul tavolo Superlega e fondi

vedi letture

Giornata di confronto in Lega Serie A. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, oggi i 20 club del massimo campionato si incontreranno in una riunione informale a Palazzo Parigi, noto hotel di Milano, per discutere i provvedimenti da adottare in materia di Superlega. Si dovrebbe inoltre tornare a parlare di fondi, tema accantonato dopo le vicende delle ultime settimane.