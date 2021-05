Serie A, risultati e classifica: il Napoli si butta via, Juve in Champions col Milan! Roma settima

La Juventus supera il Napoli all'ultima curva e si qualifica alla Champions League 2021/22. La squadra di Gattuso si getta via allo stadio Maradona e non va oltre l'1-1 contro l'Hellas Verona. Tutto facile invece per i bianconeri di Pirlo, che hanno vinto 4-1 sul campo del Bologna.

Finisce al secondo posto il Milan, che ha vinto 1-0 sul campo dell'Atalanta grazie a una doppietta di Kessiè. Va in Conference League la Roma, che in rimonta ha pareggiato 2-2 contro lo Spezia. Il Sassuolo chiude la stagione con una vittoria, pari tra Benevento e Torino.

Serie A, 38esima giornata

Cagliari-Genoa 0-1

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0

Inter-Udinese 5-1

Atalanta-Milan 0-2

Bologna-Juventus 1-4

Napoli-Hellas Verona 1-1

Sassuolo-Lazio 2-0

Spezia-Roma 2-2

Torino-Benevento 1-1

Classifica finale

Inter 91

Milan 79

Atalanta 78

Juventus 78

Napoli 77

Lazio 68

Roma 62

Sassuolo 62

Sampdoria 52

Hellas Verona 45

Genoa 42

Bologna 41

Spezia 41

Fiorentina 40

Udinese 40

Cagliari 37

Torino 37

Benevento 33

Crotone 23

Parma 20