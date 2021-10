Sheriff, il tecnico Vernydub: "Temo l'attenzione mediatica. Il modulo dell'Inter è nuovo per noi"

vedi letture

Yuriy Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol che domani sera affronterà l’Inter in Champions League, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di San Siro: “L’entusiasmo per il dopo Madrid può giocare brutti scherzi, temo la troppa attenzione mediatica. Meglio rimanere nell’ombra. A Milano e al ritorno sarà dura, l’Inter gioca diversamente da Real e Shakhtar. Hanno un modulo nuovo per noi, a 3 dietro e a 5 in mezzo. Spero che i miei ragazzi siano consapevoli delle nuove difficoltà e rimangano concentrati. L’attacco dei milanesi è fenomenale, fra Dzeko, Lautaro e Correa sarà durissima, fanno male. E non sottovaluto certo gli altri reparti, fra centrocampisti esperti e di talento come Calhanoglu o Barella. E in difesa Skriniar mi piace perché vince sempre i contrasti aerei. L’Inter poi è molto pericolosa sui calci piazzati”.