Si rischia l'incidente diplomatico tra Spezia e Sassuolo: dubbi sul 50% della rivendita di Erlic

"La nostra idea è mantenere Erlic in rosa, ma fino all'ultimo giorno sul mercato può succedere qualcosa". In sede di presentazione, ieri Thiago Motta, nuovo allenatore dello Spezia, ha parlato così di Martin Erlic, uno dei protagonisti della scorsa annata dello Spezia. Sul Secolo XIX di oggi, si torna a parlare della possibile cessione del croato, che piace molto al Sassuolo. I neroverdi, che hanno ceduto il classe '98 anni fa allo Spezia, hanno il 50% della futura rivendita e avrebbero messo sul piatto 4 milioni per riacquistarlo, volendo però versarne solo due proprio sfruttando questa clausola. Da La Spezia, però, fanno sapere che questa clausola non esiste, dal momento che non è mai stata depositata in Lega. Si rischia lo scontro diplomatico, con Erlic che è cercato da tante altre squadre in Italia, dalla Fiorentina all'Atalanta.