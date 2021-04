Skorupski pronto a restare a Bologna: il club accelera per blindarlo dalle sirene estere

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Lukasz Skorupski e spiega che sono partite le trattative per il rinnovo del portiere polacco con il Bologna. Contratto in scadenza nel 2023, c'è la volontà di proseguire insieme che è già stata ribadita. Sono andati in scena i primi colloqui e a fine campionato a Casteldebole dovrebbe andare in scena l'accordo. Skorupski piace e non poco tra Germania e Bundesliga e per questo il club vorrebbe blindare l'ex giallorosso a breve.