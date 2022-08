Skriniar e Dumfries restano. Così all'Inter manca solo un tassello: in ascesa c'è Acerbi

L'nter riparte soprattutto da una certezza, già anticipata dallo stesso allenatore una settimana fa e ora confermata alla dirigenza da Steven Zhang, presente all’allenamento: Skriniar è fuori dal mercato e il discorso vale anche per Dumfries. Una scelta auspicabile - sottolinea il Corriere della Sera - in un certo senso anche attesa dopo le parole di Inzaghi («La squadra deve restare questa»), ma certamente non banale: dal punto di vista tecnico, considerato il valore dello slovacco, ma anche ambientale ed emotivo. L’ultimo tassello (oltre al rinnovo dello stesso Skriniar, con relativo adeguamento al top) è quello del centrale difensivo da prendere al posto di Ranocchia e sarà completato la prossima settimana: le quotazioni di Francesco Acerbi, che Inzaghi conosce perfettamente dai tempi della Lazio e ha caldeggiato, sono in costante ascesa. Dopo l’incontro di ieri a Roma tra l’agente Pastorello e Lotito l’azzurro potrebbe arrivare a Milano in prestito.