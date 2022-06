Skriniar via, Inter su Milenkovic e Bremer per la difesa: i numeri dei due obiettivi a confronto

Con Milan Skriniar sempre più vicino al PSG, l'Inter è pronta a pescare in Serie A l'erede del difensore slovacco. E potenzialmente anche di Stefan De Vrij, per quanto la trattativa per la cessione dell'olandese sia a oggi tutta eventuale. I due principali profili nel mirino di Ausilio e Marotta, che a ogni modo hanno fatto un sondaggio anche per il sudcoreano Min-Jae Kim, sono abbastanza chiari: Nikola Milenkovic> della Fiorentina e Gleison Bremer del Torino. Chiarito che potrebbero arrivare alla corte di Inzaghi anche entrambi - o nessuno dei due, le vie del mercato sono infinite - chi ha i numeri migliori nell'ultima stagione?

Bremer il miglior difendente. Grazie ai dati di Comparisonator, abbiamo messo a confronto le prestazioni dei due giocatori nel campionato appena concluso. A livello di statistiche difensive, stravince il brasiliano: Bremer batte Milenkovic negli intercetti (9,26 in media a gara contro 6,27), nelle azioni difensive riuscite (22,43 ogni 90' contro 15,46) e nei recuperi di palla (12,24 contro 8,59). Inoltre, il centrale granata domina anche nei parametri relativi ai duelli: Bremer vince in media 5,43 duelli aerei ogni 90 minuti ,a fronte dei 4 del viola. Migliori i dati del giocatore oggi di Juric anche in generale sui duelli difensivi vinti (11,3 contro 7,46).

Milenkovic più "di manovra". Il discorso si capovolge, viceversa, se guardiamo ai parametri relativi ai passaggi. Detto che a livello offensivo Bremer ha comunque numeri migliori (3 gol e 1 assist contro una sola rete) ma, visto il ruolo, non sono questi a fare la differenza, in manovra il serbo è molto più efficace. Milenkovic vanta difatti una ottima statistica di 55,18 passaggi riusciti ogni 90, a fronte dei 36,78 del brasiliano. Meglio anche nei passaggi lunghi riusciti (1,86 a 1,02) e nei passaggi riusciti nella trequarti avversaria (4,87 contro 2,54 ogni 90 minuti). La morale? Sono giocatori diversi, volendo anche complementari. E l'idea dell'Inter di prenderli entrambi - se andrà in porto - non è affatto malvagia.