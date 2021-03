sondaggio Milan ancora in corsa per lo Scudetto dopo la vittoria col Verona?

Inter, è fuga decisiva per lo Scudetto? È la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio, aperto dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Parma. La squadra di Antonio Conte ha tre (sei in caso di vittoria stasera con l'Atalanta) punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, con la sesta vittoria consecutiva in campionato dei nerazzurri che potrebbe aver scavato un solco tra la squadra di Conte e le altre. È davvero così? Queste le opzioni.

1) Sì, sei punti sulla seconda sono tanti ed è la squadra più forte

2) No, il Milan resta ancora in corsa

3) No, la Juventus ha una gara in meno e non mollerà fino alla fine

