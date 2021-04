"Sono favorevole ai playoff in Serie A". Rivedi Gravina dopo il consiglio federale

Nella giornata di ieri, dopo il consiglio federale, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche della possibile introduzione dei playoff in Serie A, dicendosi favorevole. Rivedi il video con le parole del numero uno della Federazione: "Il format deve tenere conto della riduzione di squadre, mi spiace solo di non aver centrato i tempi giusti. Non è un mistero la mia idea su playoff e playout, ora che ci sta pensando anche la Premier League è diventata di moda. Nessun è profeta in patria ma spero possa servire da stimolo per riflessioni nel nostro mondo. Favorevolissimo nella parte dei playoff e dei playout, ma sono temi in cui ci confronteremo nell'ambito di riforma generale”.