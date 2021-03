Soriano is on fire. In gol per il Bologna con l'unico tiro effettuato durante la gara con al Samp

Sono nove i gol per Roberto Soriano in questo campionato: record personale di reti in una singola stagione di Serie A. Il centrocampista del Bologna - a segno col 3-1 finale nella gara contro la Sampdoria, sua ex squadra - è stato infatti uno dei protagonisti del Dall'Ara, trovando la marcatura tra l'altro con il suo unico tiro in tutto il match. Ma non solo, Soriano ha segnato per due gare consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2019 (contro Inter e Lecce, ndr). Insomma, come si dice in questi casi, Soriano is on fire...