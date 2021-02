Sospiro di sollievo per l'Inter: tutti negativi i tamponi dei giocatori. Alle 15 a San Siro c'è il Genoa

Sospiro di sollievo in casa Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è risultato negativo l'esito dei tamponi effettuati ieri dalla squadra nerazzurra. Ad Appiano Gentile in queste ore c'era attesa per scongiurare positività last minute nel gruppo squadra dopo il mini-focolaio di Covid-19 che ha colpito i vertici dirigenziali negli scorsi giorni. Dunque, Conte non avrà ulteriori defezioni in vista del match di oggi contro il Genoa, in programma a San Siro alle 15.00.