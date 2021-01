SPAL, Floccari: "Juve fortissima. Buffon? Sempre un piacere sfidare uno come lui"

vedi letture

Sergio Floccari guida l'attacco della SPAL che questa sera sfiderà la Juventus in Coppa Italia: "Siamo molto contenti di essere arrivato a questo punto - dice l'attaccante estense a RaiSport - ci teniamo ad affrontare la gara nel modo giusto, affrontiamo una squadra fortissima ma arriviamo qui col giusto atteggiamento, l'abbiamo preparata bene".

Quasi quarantenne, sfidi di nuovo Buffon. Proverai a fargli gol.

"Sempre. Lui ha un paio d'anni più di me ma è tanto tempo che ci si confronta. È sempre un piacere sfidare campioni di questo tipo".

Che cosa rappresenta questa gara per voi?

"Stasera per noi è una partita importantissima, affrontare una squadra forte come la Juve ti dà la possibilità di dimostrare di essere una squadra forte e competitiva. Non c'è un obiettivo primario, l'obiettivo è quello di fare la prestazione giusta. Stiamo facendo un buon campionato, possiamo sempre migliorare".