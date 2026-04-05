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Spalletti tiene alta la guardia: la Juventus pensa solo al Genoa

Spalletti tiene alta la guardia: la Juventus pensa solo al Genoa TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
ieri alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha proseguito la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Genoa. I bianconeri hanno lavorato per il secondo giorno consecutivo con il gruppo quasi completo visto che Adzic si è fermato per un problema alla caviglia rimediato in nazionale. Nonostante questa assenza Spalletti ha potuto fare diverse prove tattiche in vista del match di lunedì. Il dubbio più grande per la gara di Pasquetta riguarda l'attacco visto che Dusan Vlahovic scalpita, ma difficilmente sarà titolare contro il Genoa, come ha spiegato lo stesso tecnico di Certaldo in conferenza stampa: "Sta bene e si è allenato bene, perché in questi giorni ha alternato allenamenti fatti forte e ha potuto recuperare. È a disposizione ma la vedo dura che possa partite dall'inizio, però potrà dare una mano".

Juventus attesa da 8 finali.
Adesso per la Juventus inizia un periodo decisivo della stagione e Luciano Spalletti ha sottolineato che la sua squadra dovrà vincere praticamente tutte le ultime sfide di Serie A per centrare l’obiettivo Champions: “Rush finale è importante, ma è uno standard normale per noi. Quando si dice ci sono 8 finali pe ala Juventus è uno standard normale. Noi dobbiamo essere pronti per fare il massimo. Abbiamo poco margine perché dobbiamo andare a vincerle quasi tutte per essere dentro. Quelli che sono andati al Mondiale sono più tranquilli e quelli che non sono andati sono al guinzaglio del dispiacere. Io mi aspetto tutti al massimo per disputare una partita difficilissima contro il Genoa". Il tecnico di Certaldo ha parlato anche del rapporto speciale che lo lega a De Rossi: “È uno dei miei figli del calcio. Io gli voglio bene come credo lui voglia bene a me. Allo stesso tempo come in ogni rapporti tra padre e figlio a volte gli sono stato sulle scatole. Lui caratterizza una squadra, gli aggiunge qualcosa. Oltre al ruolo di tecnico ci mette qualcosa in più. Ora mi sembra anche difficile non poter dire che questo non è il Genoa di De Rossi, è il suo Genoa. Lo ha creato a sua misura che si vedono caratteristiche di lui di quando era calciatore, nella mentalità, nella forza, di essere squadra corte e aggressiva, in qualsiasi posto del campo". Inevitabilmente Spalletti ha parlato anche del mancato acceso ai mondiali dell’Italia, soffermandosi sull’umore di Locatelli, Gatti e Cambiaso: “Quella delle nazionali è una cosa a cui ci dobbiamo per forza adeguare e convivere. Meglio si convive e più facile si trovano risultati. Per questo siamo la Juventus, si ha tanti calciatori in Nazionale. È sempre stato così, qualche problemino lo può creare, è successo così ad Adzic che ha un problemino alla caviglia e non sarà a disposizione, ne avrà per qualche partita minimo. È un condizionamento con il quale dobbiamo convivere e se possibile avere soluzioni alternative".

Milik e Vlahovic possono giocare insieme.
Nel corso della settimana, in allenamento, Spalletti ha provato la coppia formata da Milik e Vlahovic e in conferenza stampa il tecnico ha confermato che ci sarà la possibilità di vedere insieme DV9 e il bomber polacco: “Boga ha fatto vedere a tutti che ha delle qualità precise. Lui è un giocatore forte da un punto di vista muscolare perché ha dimostrato di avere delle vampate. È un calciatore che non ama il contatto fisico. Noi siamo contenti di averlo a disposizione. Milik e Vlahovic possono giocare insieme perché uno è una punta di sfondamento mentre l'altro preferisce relazionare il gioco. Loro ci possono servire durante la partita". Infine non poteva mancare una domanda sul rinnovo di contratto ma l’allenatore toscano è apparso piuttosto sereno in merito al tema contratto: “Non riesco a capire perché vi sta a cuore questa cosa. Da un punto di vista di rapporti è tutto regolare e le priorità vanno date alla sfida contro il Genoa. Ci sarà la possibilità nei prossimi giorni e non bisogna farlo per forza in un'ora. Questa è una roba che deve venire in maniera naturale. È innaturale non programmare bene la partita col Genoa. De Rossi tre partite fa ha vinto con la Roma meritatamente, è questa la priorità, la massima attenzione, la difficoltà attuale. Non quella di avere un contratto in più o in meno firmato".

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